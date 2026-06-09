US-Präsident Donald ‌Trump hatte nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 höhere Zölle verhängt, darunter gegen Exportweltmeister China und die ​Europäische ​Union (EU). Der Republikaner begründete den ⁠Protektionismus damit, dass sein Land ​ausgenutzt werde und ⁠verwies auf das hohe Defizit in der Handelsbilanz. ‌Trump verteidigt die Zölle als notwendig, um Handelsungleichgewichte zu beseitigen und die US-Industrie zu schützen. ‌Dennoch hatte das Handelsdefizit im vergangenen ​Jahr ein Rekordhoch erreicht.