Dass das chronisch hohe US-Handelsdefizit im ​Juni etwas zurückgegangen ist, dürfte allerdings ​keine Trendwende markieren. Denn boomende ​Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hatten das Handelsdefizit im ‌Mai sprunghaft steigen lassen. Es hat sich auch im zweiten Quartal ausgeweitet und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ​um ​einen vollen Prozentpunkt geschmälert. ⁠Damit reichte es im ​Frühjahr dennoch für ⁠ein BIP-Wachstum von auf das Jahr hochgerechnet ‌1,5 Prozent. Befeuert wurde die Wirtschaft durch die Binnennachfrage, die vom Konsum und ‌boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur getrieben wurde.