Die Importe übertrafen die Exporte um 29,4 ​Milliarden Dollar, wie das ‌Handelsministerium am Donnerstag ‌in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Defizit von 58,9 Milliarden Dollar erwartet, nachdem ⁠es im September laut revidierten Daten 48,1 Milliarden Dollar betragen hatte. Damit ist das Defizit um 39 Prozent geringer als im Vormonat ausgefallen und hat den tiefsten Wert seit 2009 erreicht.