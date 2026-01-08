Die Importe übertrafen die Exporte um 29,4 ​Milliarden Dollar, wie das ‌Handelsministerium am Donnerstag ‌in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Defizit von 58,9 Milliarden Dollar erwartet, nachdem ⁠es im September laut revidierten Daten 48,1 Milliarden Dollar betragen hatte. Damit ist das Defizit um 39 Prozent geringer als im Vormonat ausgefallen und hat den tiefsten Wert seit 2009 erreicht.

Die ​Importe verringerten sich im Oktober ‌gegenüber dem Vormonat ‍um 3,2 Prozent auf 331,37 Milliarden Dollar. ​Dagegen wuchsen die Exporte nur um 2,6 Prozent auf 302,02 Milliarden Dollar. ‌US-Präsident Trump war ⁠das über Jahre chronisch hohe ‌Handelsdefizit ein Dorn im Auge. Er hat deshalb ‍hohe Zölle auch gegen befreundete Länder verhängt.

(Reuters/AWP)