Die ​Importe verringerten sich im Oktober ‌gegenüber dem Vormonat ‍um 3,2 Prozent auf 331,37 Milliarden Dollar. ​Dagegen wuchsen die Exporte nur um 2,6 Prozent auf 302,02 Milliarden Dollar. ‌US-Präsident Trump war ⁠das über Jahre chronisch hohe ‌Handelsdefizit ein Dorn im Auge. Er hat deshalb ‍hohe Zölle auch gegen befreundete Länder verhängt.