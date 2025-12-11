Die angesichts hoher Zölle kaum noch wachsenden Importe haben das US-Handelsdefizit im September überraschend auf den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren gedrückt. Die Einfuhren übertrafen die Exporte um 52,8 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Einen niedrigeren Wert gab es zuletzt während der Corona-Krise Mitte 2020, als die Pandemie den Welthandel belastete. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 63,3 Milliarden Dollar erwartet, nachdem das Defizit im August noch 59,3 Milliarden Dollar betragen hatte.