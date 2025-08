Das zuletzt verringerte Handelsdefizit trug massgeblich zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts der weltgrössten Volkswirtschaft im zweiten Quartal bei. Damit wurde der negative Effekt aus den ersten drei Monaten umgekehrt, als Importe wegen der drohenden Verteuerung durch die Zölle vorgezogen wurden. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 3,0 Prozent, nachdem sie in den ersten drei Monaten des Jahres noch um 0,5 Prozent geschrumpft war. Insgesamt gibt es jedoch Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur, sichtbar etwa in den stark gesunkenen Zahl neuer Jobs in den vergangenen Monaten.