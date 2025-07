Im ersten Quartal hatte es in den USA eine Flut von Importen gegeben. Der Grund: Viele Unternehmen versuchten, steigenden Preisen für ausländische Waren infolge höherer Zölle zuvorzukommen. Dieser Effekt trug dazu bei, dass die weltgrösste Volkswirtschaft von Januar bis März auf das Jahr hochgerechnet um 0,5 Prozent schrumpfte. Für das zweite Quartal wird ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,4 Prozent erwartet. Eine erste Schätzung will die Regierung in Washington an diesem Mittwoch veröffentlichen.