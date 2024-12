Trump nominierte kürzlich Jamieson Greer für das Amt des US-Handelsbeauftragten, der seine harte Haltung gegenüber China teilt und sich in der Vergangenheit für den verstärkten Einsatz von Zöllen in Handelsstreitigkeiten ausgesprochen hat. «Jamieson wird das Amt des US-Handelsbeauftragten darauf ausrichten, das massive Handelsdefizit des Landes einzudämmen, die amerikanische Produktion, Landwirtschaft und Dienstleistungen zu verteidigen und Exportmärkte weltweit zu öffnen», so Trump. Handelsminister soll der Chef des Finanzdienstleisters Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, werden, der wie Trump Arbeitsplätze in der Industrie wieder in die USA holen will.