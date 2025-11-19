Die Einfuhren in die USA übertrafen die Exporte um 59,6 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das sind 23,8 Prozent weniger als noch um Juli. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 61,0 Milliarden Dollar erwartet.