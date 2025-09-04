Die Einfuhren übertrafen die Ausfuhren um 78,3 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 32,5 Prozent mehr als im Juni, als das Defizit noch bei gut 59 Milliarden Dollar gelegen hatte. Die Importe wuchsen im Juli um 5,9 Prozent auf fast 359 Milliarden Dollar, während die Exporte nur um 0,3 Prozent auf mehr als 280 Milliarden Dollar stiegen.