Es stieg um 9,6 Prozent zum Vormonat auf 162 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Dabei legten die Importe um 16,3 Milliarden Dollar auf 342,7 Milliarden Dollar zu - vermutlich, weil sich viele Unternehmen vor den erwarteten drastischen Zollerhöhungen durch Präsident Donald Trump noch mit Waren eindecken und so Preiserhöhungen umgehen wollten. Die Exporte stiegen dagegen nur um 2,2 Milliarden auf 180,8 Milliarden Dollar.