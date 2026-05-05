Das US-Handelsdefizit ist im März gestiegen. Die Importe übertrafen die Importe ‌um 60,3 ⁠Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in ⁠Washington mitteilte. Im Februar hatte das Defizit noch bei 57,8 ‌Milliarden Dollar gelegen. Grund für ‌die Entwicklung: Die Einfuhren wuchsen ​mit 2,3 Prozent auf rund 381 Milliarden Dollar etwas schneller als die Ausfuhren. Diese legten um 2,0 Prozent auf das Rekordniveau von knapp 321 ‌Milliarden Dollar zu, was auf einen Anstieg der Erdöllieferungen zurückzuführen ist. Der Krieg der USA und Israels ​mit dem Iran dürfte die Erdölexporte ​in den kommenden Monaten weiter ​ankurbeln. Die USA sind ein Netto-Ölexporteur.