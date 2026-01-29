Volkswirte dürften nun ihre Schätzungen für das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2025 ⁠senken. Getrieben wurde das hohe Defizit von einem kräftigen Anstieg der gesamten Importe, die um fünf Prozent auf 348,9 Milliarden Dollar zulegten. Die Einfuhren von Waren ​stiegen sogar um 6,6 Prozent. Vor allem die Importe ‌von Kapitalgütern wie Computern und Halbleitern schnellten ‍um 7,4 Milliarden Dollar auf ein Rekordhoch, was mit dem Investitionsboom im Bereich der Künstlichen ​Intelligenz zusammenhängen könnte. Auch die Einfuhren von Konsumgütern, insbesondere von pharmazeutischen Produkten, nahmen deutlich zu.