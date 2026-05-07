Die pauschalen ⁠Abgaben, welche die USA eingeführt haben, seien nach einem Handelsgesetz aus den 1970er Jahren nicht gerechtfertigt, ‌urteilte das Gericht am Donnerstag. ‌Die Richter gaben damit ​einer Klage von Kleinunternehmen mit zwei zu eins Stimmen statt. Die Zölle waren am 24. Februar in Kraft getreten. Der überstimmte Richter erklärte, es ‌sei verfrüht, den Klägern den Sieg zuzusprechen.