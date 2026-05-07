Das zweistündige Treffen auf der Insel steht im Widerspruch zu früheren Aussagen Lutnicks. Der ehemalige Chef des Finanzdienstleisters Cantor Fitzgerald hatte im vergangenen Jahr in ‌einem Podcast erklärt, er habe sich nach einem Vorfall um das Jahr 2005 geschworen, sich «nie wieder in einem Raum» mit Epstein aufzuhalten. Damals habe Epstein, der sein direkter Nachbar in ​Manhattan war, bei einer Hausführung eine sexuell anzügliche Bemerkung über eine ​Massageliege gemacht. Comer räumte ein, Lutnick sei bezüglich ​des Inselbesuchs zuvor nicht ehrlich gewesen. Sollte sich herausstellen, dass er den Kongress belogen habe, werde er zur ‌Rechenschaft gezogen, sagte Comer.