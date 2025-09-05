«Ich werde mich mit der Schweizer Delegation treffen - sie kommen, um einen neuen Vorschlag zu unterbreiten, und die Trump-Regierung ist immer bereit, zuzuhören», sagte Lutnick am Freitag in einem Interview mit Bloomberg Television. «Hören wir, was sie zu sagen haben. Wir werden es mit dem Präsidenten besprechen. Wissen Sie, ich bin nicht optimistisch, aber ich bin immer bereit zuzuhören, und Donald Trump ist immer bereit zuzuhören», fügte er hinzu.