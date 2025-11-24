Eine mögliche Lockerung der Exportbeschränkungen deutet auf eine nachgiebigere Haltung der USA gegenüber China hin. Im vergangenen Monat hatten Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping eine Deeskalation im Handels- und Technologiekonflikt der beiden Länder vereinbart. Bereits am Freitag hatten Medien über erste Gespräche unter US-Beamten über den Verkauf der H200-Chips berichtet.