Raimondo vereinbarte mit Tourismusminister Hu Hepin, den 14. chinesisch-amerikanischen Tourismusgipfel in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in der Volksrepublik abzuhalten. Das gilt als Schritt, um die bilateralen Beziehungen zu festigen. Beide Seiten wollten die touristische Zusammenarbeit wiederbeleben und ausbauen, so das US-Handelsministerium. Zuletzt fand ein Treffen dieser Art 2019 in Seattle statt. Beide Länder haben sich im August darauf geeinigt, die Zahl der zwischen ihnen erlaubten Flüge zu verdoppeln, die immer noch nur einen Bruchteil der Zahl vor der Pandemie betragen. Sollte China beim Reiseverkehr mit den USA wieder das Niveau von 2019 erreichen, würde dies der US-Wirtschaft 30 Milliarden Dollar und 50'000 Arbeitsplätze bringen, sagte Raimondo.