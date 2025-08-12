Einem Vertreter des Finanzministeriums zufolge stiegen die Zolleinnahmen im Juli auf rund 28 Milliarden Dollar. Im Vorjahresmonat hatten sie noch bei etwa acht Milliarden Dollar gelegen. Das Ministerium wies zudem darauf hin, dass der Juli in diesem Jahr weniger Werktage hatte als im Vorjahr. Bereinigt um diesen Unterschied hätte das Defizit bei etwa 271 Milliarden Dollar gelegen.