Wie sieht das grosse Bild aus?

Der Kongress soll eigentlich bis zum Anfang eines Fiskaljahres am 1. Oktober die Finanzierung von 438 Regierungseinrichtungen sicherstellen. Allerdings reissen die Abgeordneten regelmässig die Frist. Dann werden Übergangshaushalte eingesetzt. Der jüngste davon läuft am Samstag aus. Eigentlich hatten sich Demokraten und Republikaner auf einen Entwurf geeinigt, der die Frist bis zum 14. März verlängert hätte. Trumps Einwände haben dies jedoch faktisch gekippt. Bis am heutigen Samstag müsste nun ein neuer Entwurf durch den Senat (Mehrheit Demokraten) und das Repräsentantenhaus (Mehrheit Republikaner) gebracht werden, um den Shutdown abzuwenden.