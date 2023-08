Die Kreditkosten sind in dieser Woche weiter angestiegen. Mortgage News Daily, das häufiger Aktualisierungen vornimmt, bezifferte den 30-jährigen Festzins am Dienstag auf fast 7,5 Prozent. Die Hypothekenzinsen orientieren sich an US-Staatsanleihen. Deren Renditen sind gestiegen, da die Händler zunehmend von einer robusten Wirtschaft ausgehen, die die Zinssätze länger hoch hält. Auch bestünden weiterhin Aufwärtsrisiken für die Inflation, was weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnte.