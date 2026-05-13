Die ​Erzeugerpreise gelten als frühe Hinweisgeber ​für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Die ​Ölpreise sind seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar stark gestiegen. ‌Dies hat die US-Inflation zuletzt kräftig angeheizt. Die Verbraucherpreise stiegen im April um 3,8 Prozent, nach einer Teuerungsrate ​von 3,3 ​Prozent im März. ⁠An eine Rückkehr der Inflationsraten ​nahe 2,0 Prozent ist ⁠nach Ansicht vieler Experten für dieses Jahr nicht ‌zu denken. Vor diesem Hintergrund dürfte der designierte Notenbank-Chef Kevin Warsh die Zinssenkungswünsche von US-Präsident ‌Donald Trump wohl enttäuschen, meint Ökonom ​Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank.