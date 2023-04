Der Zugang zu Krediten, die für den Bau oder die Renovierung von Immobilien gebraucht werden, könnte künftig für die Unternehmen, die schon unter den steigenden Zinsen leiden, schwerer werden. Seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, der Schockwellen durch die Finanzbranche schickte, gab der S&P 500-Immobilienindex in den USA rund zwei Prozent nach, während der breit gefasste Index S&P 500 rund vier Prozent zulegte. "Es gibt nichts an der aktuellen Bankensituation, was das Leben für Immobilienunternehmen einfacher macht", beschreibt Peter Tuz vom Vermögensverwalter Chase Investment Counsel die Situation. Da die Banken in den vergangenen Wochen Einlagen verloren hätten, würden sie einfach vorsichtiger, wem sie künftig Geld leihen.