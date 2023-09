Sie erhöhten sich im 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet, nachdem es im Juli noch ein Plus von revidiert 0,1 (bisher: 0,4) Prozent gegeben hatte. Besonders Energieimporte verteuerten sich diesmal merklich.