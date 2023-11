Die Einfuhrpreise fielen gegenüber September um 0,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,3 Prozent gerechnet. Im September ergab sich ein aufwärts revidiertes Plus von 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verbilligten sich die amerikanischen Importe im Oktober um 2,0 Prozent. Die Stärke des Dollar gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner der USA dämpft die Importpreise.