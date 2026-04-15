Die US-Importpreise erhöhten sich im März um 0,8 ⁠Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. ‌Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit ‌einem Plus von 2,0 Prozent ​gerechnet, nach einem Anstieg von abwärts revidiert 0,9 Prozent im Februar. Die Preise für US-Einfuhren legten im März zugleich gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu - der grösste Anstieg in einem Zwölf-Monatszeitraum seit ‌Dezember 2024. Im Februar lag diese Rate bei 1,0 Prozent.