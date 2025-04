Vor der Eskalation im Handelskrieg hatten die chinesischen Exporteure ihre Lieferungen in alle Welt stark gesteigert - so auch in die USA: «Der März dürfte für viele Firmen der finale Aufruf gewesen sein, sich vor der erwarteten US-Zolleskalation noch mit chinesischen Gütern einzudecken», erläuterte LBBW-Analyst Analyst Sandro Pannagl. In vielen Fällen gebe es zu den aus China importierten Produkten kurzfristig keine beziehungsweise keine preislich akzeptablen Alternativen.