An den Finanzmärkten wird vor dem Hintergrund der hartnäckig hohen Inflation in den USA damit gerechnet, dass die Notenbank Federal Reserve die Zinswende auf die lange Bank schiebt. Sie hält den Leitzins aktuell in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent. Sie will die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts von 2,0 Prozent bewegen. Eine Zinssenkung der Fed bereits Anfang Mai gilt als praktisch ausgeschlossen. Auch ein erster Schritt nach unten im Juni wird an den Finanzmärkten inzwischen als eher unwahrscheinlich angesehen.