US-Präsident Donald Trump hatte diese Woche angekündigt, die Benzinsteuer des Bundes aussetzen zu wollen. Der Schritt würde die Kraftstoffpreise, die landesweit im Durchschnitt bei ‌über 4,50 Dollar pro Gallone liegen, um 18 Cent senken. Das wären umgerechnet vier Euro-Cent pro Liter. Erfahrungsgemäss löst ein Benzinpreis oberhalb von vier Dollar pro Gallone öffentliche Kritik und wirtschaftliche Sorgen aus. Dies bestätigte sich seit Kriegsbeginn wieder. Die Verbraucherstimmung fiel ​kürzlich auf ein ​Rekordtief. In einer Umfrage von Reuters/Ipsos aus dem Mai gaben ⁠zudem mehr als sechs von zehn Amerikanern an, dass sie unter den ​höheren Benzinpreisen leiden. Nach Angaben ⁠der US-Energieinformationsbehörde stiegen die Benzinpreise im April um 12,3 Prozent.