Leitzinserhöhung erwartet

An den Börsen wird damit gerechnet, dass die Federal Reserve wie im September den Leitzins um besonders kräftige 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Es wäre der vierte Jumbo-Zinsschritt in Folge. Der Leitzins würde damit künftig in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent liegen.