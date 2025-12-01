Der Einkaufsmanagerindex sank auf 48,2 Punkte, von 48,7 Zählern im Oktober, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 49,0 Zähler gerechnet. Das Barometer blieb damit den neunten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Auf das Verarbeitende Gewerbe entfallen gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der USA.