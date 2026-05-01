Vor dem Krieg war die Industrie durch die von Präsident Donald Trump verhängten pauschalen Einfuhrzölle belastet worden, die jedoch vom Obersten Gerichtshof ​der ​USA gekippt wurden. Das Weisse Haus ⁠hat neue Zölle eingeführt und argumentiert, ​diese seien notwendig, um die ⁠heimische industrielle Basis wiederzubeleben. Da wahrscheinlich vorgezogene Käufe die Bestellungen antrieben, ‌verlangsamte sich der Zuwachs bei den Auftragsbeständen im vergangenen Monat weiter, während der Abschwung bei den Exporten anhielt. Infolgedessen ‌sank die Beschäftigung in der Industrie den 15. ​Monat in Folge. Seit Januar 2025 sind in der Branche rund 85.000 Arbeitsplätze weggefallen.