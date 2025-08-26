Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im Juli auch einer Umfrage zufolge beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel um 1,0 Punkte auf 48,0 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) jüngst zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer liegt damit den fünften Monat in Folge unter der Marke von 50, ab der es Wachstum anzeigt. Für das Anfang September anstehende ISM-Barometer für August erwarten Experten einen Anstieg auf 48,6 Zähler, womit die Talfahrt verlangsamt, aber nicht gestoppt wäre.