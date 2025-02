Der Einkaufsmanagerindex für den Wirtschaftssektor stieg auf 50,9 Punkte von 49,2 Zählern im Vormonat, wie aus der am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Damit stieg das Barometer wieder über die Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Zuletzt war der Industriesektor im Oktober 2022 über dieser magischen Marke. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 49,8 Punkte gerechnet. Der Industriebereich macht in den USA gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung aus.