Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im April etwas abgebremst, wie die jüngst veröffentlichte Firmenumfrage des Institute for Supply Management ISM zeigt. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die Zinsen im Kampf gegen die ausufernde Inflation binnen Jahresfrist kräftig, was zu gestiegenen Kreditkosten geführt hat. Diese wiederum dämpfen die Nachfrage nach Industriegütern. Der Leitzins liegt mittlerweile in einer Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent.