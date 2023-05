US-amerikanische Unternehmen stellten 1,0 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit plus 0,1 Prozent gerechnet, nachdem die Erzeugung im März um revidiert 0,8 Prozent geschrumpft war. Die gesamte Produktion - bei der neben der Industrie auch Versorger und Bergbau berücksichtigt werden - legte im April um 0,5 Prozent zu. Experten hatten eine stagnierende Entwicklung erwartet.