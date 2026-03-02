Der Einkaufsmanagerindex für den ‌Sektor ⁠sank im Februar nur leicht um 0,2 ⁠auf 52,4 Punkte, wie das Institute for Supply ‌Management (ISM) am Montag zu ‌seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das ​Barometer hielt sich damit den zweiten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.