Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor stieg ‌im ⁠Mai stärker als erwartet um 1,3 auf 54,0 ⁠Punkte und damit auf den höchsten Stand seit vier Jahren, wie ‌das Institute for Supply Management (ISM) am ‌Montag zu seiner Unternehmensumfrage ​mitteilte. Das Barometer hielt sich damit den fünften Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.