Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor verharrte auf dem Vormonatswert von 46,7 Zählern, wie aus der am Freitag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 47,6 Punkten gerechnet, womit der Wert näher an die Wachstumsschwelle von 50 Zählern herangerückt wäre. Das Barometer tendiert mittlerweile den 13. Monat in Folge unter diesem Schwellenwert.