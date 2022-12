Die Bestellungen stiegen zum Vormonat um 1,0 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent gerechnet, nach plus 0,3 Prozent im September. Die Industrie ist im November jedoch auf Talfahrt gegangen. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel unter die Wachstumsschwelle von 50 Zählern, wie aus der jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Die Dienstleister haben unterdessen ihr Wachstumstempo überraschend noch gesteigert. Der Einkaufsmanagerindex stieg im November auf 56,5 Zähler von 54,4 Punkten im Oktober, wie aus der aktuellen ISM-Umfrage hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten einen Rückgang auf 53,3 Punkte auf dem Zettel.