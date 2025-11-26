Die US-Industrie hat im September überraschend viele neue Aufträge erhalten. Die Bestellungen für langlebige Güter - von Haushaltsgeräten bis hin zu Flugzeugen - stiegen um 0,5 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nachdem es im August einen Zuwachs von 3,0 Prozent gegeben hatte.