Die ​US-Notenbank hat zuletzt erneut ​eine Zinspause eingelegt. Sie entschied am Mittwoch ‌zum dritten Mal in Folge, den Leitzins in der Spanne von 3,50 ​bis ​3,75 Prozent zu belassen. ⁠Der Iran-Krieg und ​der dadurch ausgelöste ⁠Anstieg der Spritpreise haben die Inflation ‌angeheizt, womit die von US-Präsident Donald Trump immer wieder geforderten Zinssenkungen vorerst ‌als unwahrscheinlich gelten.