Eine Besserung war zuletzt nicht in Sicht: Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im März sogar beschleunigt, wie die jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) zeigt. Die US-Notenbank (Fed) hat die Zinsen binnen Jahresfrist stark erhöht, was zu gestiegenen Kreditkosten geführt hat. Diese wiederum wirken sich negativ auf die Nachfrage nach Industriegütern aus. Die Fed ist bei ihrem Kampf gegen die ausufernde Inflation allerdings bestrebt, eine sanfte Landung der Wirtschaft zu erreichen und eine tiefe Rezession zu vermeiden. Der Leitzins liegt mittlerweile in einer Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. Noch Anfang 2022 lag er nahe null.