Die US-Notenbank hat den Leitzins zuletzt in der ​Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent ​belassen. Ein überraschender Schwächeanfall am ​US-Arbeitsmarkt spricht aus Sicht der Finanzmärkte gegen eine ‌baldige Zinserhöhung. Experten verweisen zudem darauf, dass sich die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation wegen ​der ​mittlerweile gesunkenen Ölpreise ⁠wieder abschwächen dürfte. Der neue ​Fed-Chef Kevin Warsh ⁠sagte jüngst auf dem EZB-Forum in Sintra, ‌die Inflationserwartungen und -gefahren hätten sich in den vergangenen Wochen abgeschwächt. Zugleich bekräftigte ‌er sein Bekenntnis, dass die ​Fed für Preisstabilität sorgen werde.