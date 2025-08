Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel um 1,0 Punkte auf 48,0 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 49,5 Zähler gerechnet. Das Barometer liegt damit den fünften Monat in Folge unter der Marke von 50, ab der es Wachstum anzeigt.