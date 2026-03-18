Die Bestellungen ⁠stiegen im Januar minimal um 0,1 ‌Prozent zum Vormonat, wie ‌das Handelsministerium am ​Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit diesem Plus gerechnet, nach revidierten minus 0,4 Prozent im ‌Dezember. Bereinigt um den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich kletterte das Neugeschäft um 0,4 Prozent. ​Das verarbeitende Gewerbe macht ​rund zehn Prozent der ​US-Wirtschaft aus.