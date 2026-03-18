Die Bestellungen stiegen im Januar minimal um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit diesem Plus gerechnet, nach revidierten minus 0,4 Prozent im Dezember. Bereinigt um den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich kletterte das Neugeschäft um 0,4 Prozent. Das verarbeitende Gewerbe macht rund zehn Prozent der US-Wirtschaft aus.
Die US-Notenbank entscheidet noch am Mittwochabend über ihren geldpolitischen Kurs. Trotz des Ölpreisschocks infolge des Iran-Kriegs gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass die Federal Reserve ihren Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten wird.
(Reuters)