Dies ging aus der am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervor. Das Barometer näherte sich damit wieder der Wachstumsschwelle von 50 Punkten an, unter der es allerdings nun den sechsen Monat in Folge liegt. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 46,8 Punkte gerechnet. Im März war der Index auf 46,3 Punkte und damit den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gesunken. Die Auftragseingänge zeigten sich im April leicht verbessert und die Beschäftigung stieg wieder an. Die Aktivität in der Branche blieb jedoch angesichts höherer Zinsen und strengerer Kreditvergabe gedämpft.