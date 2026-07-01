Der Einkaufsmanagerindex fiel auf ⁠53,3 Punkte, von 54,0 Zählern im Mai, Punkte, ‌wie das Institute for ‌Supply Management (ISM) ​am Mittwoch zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer hielt sich damit aber den sechsten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle ‌von 50 Punkten - gestützt von einem Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz. Von Reuters befragte ​Ökonomen hatten eine Stabilisierung ​auf dem Vormonatsniveau erwartet. ​Auf das verarbeitende Gewerbe entfallen gut zehn ‌Prozent der Wirtschaftsleistung der USA.