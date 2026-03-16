Die Industrie allein erhöhte ihre Produktion im Februar ebenfalls um 0,2 Prozent. Fachleute hatten mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet, nach revidiert 0,8 (ursprünglich 0,6) Prozent im ‌Januar. Auf den Industriebereich entfallen in den USA gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Konjunktur in den Vereinigten Staaten hatte ​sich vor der Jahreswende deutlich abgekühlt: Das ​Bruttoinlandsprodukt legte auf das Jahr hochgerechnet ​von Oktober bis Dezember nur noch um 0,7 Prozent zu, nach 4,4 ‌Prozent im Sommer. Als Konjunkturbremse erwies sich dabei der sogenannte Shutdown, also die 43-tägige Haushaltssperre der Regierung.