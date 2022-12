Dies zeigt sich auch an den Importpreisen, die im November nicht mehr so stark anzogen. Sie legten um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der kleinste Anstieg seit Januar 2021. Im Oktober war der Zuwachs mit 4,1 Prozent noch weit höher ausgefallen.